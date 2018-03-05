Броски немецкого баскетболиста напомнили американцам о Гитлере

Во время матча студенческой лиги между «Мичиган Вулверинс» и «Мичиган Стэйт Спартанс» в адрес немецкого баскетболиста Морица Вагнера, выступающего в составе «Вулверинс» звучало подозрительное скандирование. Об этом в Twitter написал пользователь Ace Anbender.

После того, как немец получил право на исполнение штрафных бросков, с трибун донеслись кричалки, в которых юзер расслышал: «Гитлер! Гитлер!». Однако не все пользователи с ним согласились.

«Я сидел прямо над ребятами из Университета штата Мичиган (MSU), и они ни разу не скандировали "Гитлер". Просто неправильно произнесли имя игрока "Вагнер", когда он подошел к линии», — поделился мнением пользователь Andrew Mitchel.

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