Американец прикинулся баскетболистом и проник на площадку перед матчем НБА

Американский комик Тони Робертс прикинулся игроком «Нью-Орлеан Пеликанс» перед матчем Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Хьюстон Рокетс». Видеозапись он опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

Артист вышел на разминку в тренировочной кофте с капюшоном, что не позволило определить его личность. Ему удалось получить пас от одного из настоящих игроков команды и бросить мяч, после чего им заинтересовалась охрана арены. В матче победу одержал «Новый Орлеан» со счетом 115:113.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!