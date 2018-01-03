Судьи матча НБА просмотрели случайно заброшенный трехочковый

Игрок «Сан-Антонио Сперс» Ману Джинобили случайно забросил трехочковый во время матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Нью-Йорк Никс». Видеозапись появилась в Twitter-аккаунте Bleacher Report.

Джинобили попытался сделать передачу партнеру, однако мяч полетел слишком высоко и попал в корзину. При этом судьи не заметили попадания и не остановили игру. Позже они посмотрели повтор момента и засчитали Джинобили два очка. После окончания третьей четверти арбитры пересмотрели моменты и зафиксировали трехочковый.

Встреча завершилась победой «Сперс» со счетом 100:91.

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