У бывшей звезды НБА похитили унитаз

Воры похитили унитаз у бывшего форварда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Чарли Виллануэвы. Об этом спортсмен сообщил в Twitter-аккаунте.

«Они украли мой унитаз… Я ничего не придумываю. Все еще жду полицию Далласа», — написал Виллануэва.

Баскетболист также рассказал, что кроме туалета воры вынесли всю технику из его квартиры. Злоумышленники так аккуратно оторвали унитаз, что пользователи социальной сети посоветовали спортсмену искать подозреваемых среди сантехников.

33-летний Виллануэва выступал в НБА с 2005 по 2016 год за «Торонто Рэпторс», «Милуоки Бакс», «Детройт Пистонс» и «Даллас Маверикс». В среднем за игру форвард набирал по 10,4 очка и собирал по 4,6 подбора.

В сентябре 2017 года форварда сборной Литвы Донатаса Мотеюнаса ограбили в Израиле на чемпионате Европы по баскетболу. У него украли тысячи долларов, кредитные карты, часы.

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