Российского борца обокрали в Париже после чемпионата мира

Неизвестные обокрали в Париже российского борца вольного стиля Абдулрашида Садулаева. Об этом ТАСС рассказал главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев.

У спортсмена украли сумку с деньгами и документами из отеля, в котором жила российская команда. В столице Франции борец выступал на чемпионате мира.

«У Абдулрашида украли и паспорт. Утром, когда завтракали и готовились ехать в аэропорт. На видео все видно, грабители арабской внешности», — рассказал Тедеев.

Тренер добавил, что остался со спортсменом, они поедут в консульство. «Пока не знаем, на сколько тут придется остаться, на возмещение расходов даже не надеемся», — отметил он.

26 августа Садулаев, являющийся действующим олимпийским чемпионом, в борьбе за золотую медаль мирового первенства в весовой категории до 97 килограммов проиграл американцу Кайлу Снайдеру. Сборная России на турнире впервые с 1963 года не завоевала ни одной золотой медали. В активе борцов пять серебряных и пять бронзовых наград.