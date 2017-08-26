Сборная России впервые осталась без золотых медалей на ЧМ по борьбе

Сборная России по борьбе не завоевала ни одной золотой медали на чемпионате мира в Париже. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Это худший результат на объединенных мировых первенствах (вольная и греко-римская борьба), которые проводятся с 2005 года. На прошедшем турнире российская команда завоевала десять наград —

пять серебряных и пять бронзовых.

Борцы вольного стиля выиграли пять медалей: серебро в активе Абдулрашида Садулаева (весовая категория до 97 килограммов), Хетика Цаболова (74) и Гаджимурада Рашидова (61); бронзовые награды в активе Алана Гогаева (65) и Владислава Валиева (86). Таким образом, впервые с 1953 года российские борцы вольного стиля не одержали ни одной победы на ЧМ.

Представители греко-римского стиля также завоевали пять наград. Серебряные медали взяли Александр Чехиркин (75) и Муса Евлоев (98), а Артем Сурков (66), Стеман Марянян (59) и Валерия Лазинская (63) стали третьими.

Объединенные чемпионаты мира по греко-римской, женской и вольной борьбе проводятся с 2005 года. Ранее сборная России на них ни разу не завоевывала менее трех золотых медалей.