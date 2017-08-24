Футболист МЮ назвал допинг-офицера УЕФА придурком

Допинг-офицер Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), оскорбленный защитником «Манчестер Юнайтед» Филом Джонсом, рассказал подробности инцидента, произошедшего после финала Лиги Европы прошлого сезона. Об этом сообщает Manchester Evening News.

«Джонс прибыл на станцию допинг-контроля и был очень расстроен необходимостью находиться там. Он хотел уехать, чтобы праздновать победу вместе с командой, но я объяснил ему, что сначала нужно сдать пробу. В ответ он сказал, что я придурок и у меня дерьмовая работа», — рассказал пострадавший, чье имя не называется.

Инцидент произошел 24 мая, после того как манкунианцы в решающем матче в борьбе за трофей обыграли амстердамский «Аякс» (2:0). Позже за свое поведение Джонс был оштрафован на 5 тысяч евро, а также дисквалифицирован на две встречи в еврокубках.

25-летний защитник выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2011 года. На счету Джонса также 21 матч в составе национальной сборной Англии.