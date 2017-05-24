«Манчестер Юнайтед» выиграл Лигу Европы

«Манчестер Юнайтед» обыграл амстердамский «Аякс» в финале Лиги Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в среду в Стокгольме и завершилась со счетом 2:0. Первый мяч был забит на 18-й минуте, отличился Поль Погба. В начале второго тайма (49-я минута) окончательный счет установил Генрих Мхитарян.

Материалы по теме «Дьяволы», покорившие Европу «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью впервые выиграл Лигу Европы

Таким образом, «Манчестер Юнайтед» стал победителем Лиги Европы и сыграет в следующем сезоне в групповом этапе Лиги чемпионов. В английской премьер-лиге подопечные Жозе Моуринью заняли шестое место. «Аякс» занял второе место в чемпионате Нидерландов и в сезоне-2017/18 сыграет в квалификационном раунде Лиги чемпионов.