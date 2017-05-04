Канчельскис назвал фаворита в матче «Сельта» — «Манчестер Юнайтед»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис назвал фаворита в первом полуфинальном матче Лиги Европы между МЮ и испанской «Сельтой». Слова Канчельскиса приводит «Советский спорт».

«"Сельта" та команда, которая может хорошо атаковать, но в обороне есть определенные проблемы. У "Манчестера" тоже есть проблемы — много травмированных, но фаворит все же МЮ. Все-таки клуб много что выигрывал, трофеи завоевывал. Но все может быть», — сказал Канчельскис.

Встреча пройдет в четверг в испанском Виго и начнется в 22:05 по московскому времени. В другом полуфинале Лиги Европы амстердамский «Аякс» в среду на своем поле обыграл французский «Лион» — 4:1. Ответные матчи пройдут 11 мая.

Победитель Лиги Европы получил право сыграть в Лиги чемпионов в сезоне-2017/18.