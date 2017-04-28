Манчестерское дерби завершилось нулевой ничьей

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Манчестер Сити» в матче 26-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщается на сайте турнира.

Встреча состоялась на стадионе «Этихад-Сити оф Манчестер» и завершилась ничьей 0:0. На 84-й минуте матча за вторую желтую карточку был удален полузащитник «Юнайтед» Маруан Феллайни.

Манкунианцы с 64 очками занимают пятое место в таблице АПЛ, «горожане» располагаются строчкой выше с 65 очками. Лидирует лондонский «Челси» (78 очков).

«Манчестер Юнайтед» потерял шведского форварда Златана Ибрагимовича до конца сезона. Нападающий получил серьезную травму колена в матче 1/4 финала Лиги Европы с бельгийским «Андерлехтом». По информации британских СМИ, Ибрагимович отказался оставаться в Манчестере и продолжит карьеру в США.

