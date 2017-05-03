«Аякс» разгромил «Лион» в первом полуфинальном матче Лиги Европы

Амстердамский «Аякс» обыграл французский «Лион» в первом матче 1/2 финала Лиги Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча, прошедшая в Амстердаме, завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. На 25-й минуте встрече Бертран Траоре головой замкнул подачу со штрафного. Спустя девять минут Каспер Дольберг реализовал выход один на один.

В начале второго тайма Амин Юнес ударом из пределов штрафной при помощи рикошета довел счет до крупного, но на 67-й минуте хавбек Лиона Матье Вальбуэна пробил со средней дистанции, отыграв один мяч. Через три минуты Траоре ударом с линии вратарской оформил дубль и вернул «Аяксу» преимущество в три мяча.

Ответная встреча состоится 11 мая в Лионе. В другом полуфинале сыграют английский «Манчестер Юнайтед» и испанская «Сельта». Их первый матч состоится в четверг, 4 мая.