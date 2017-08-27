Мамиашвили прокомментировал худший ЧМ по борьбе в истории сборной России

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили прокомментировал результат национальной команды на прошедшем чемпионате мира в Париже. Слова функционера приводит ТАСС.

«Конечно, сейчас нужно проанализировать каждый вес в каждом виде. Если спортсмен проигрывает за пять секунд до конца схватки, это нюансы, мы их доработаем. Но в данном случае речь идет о радикальном решении глобальных проблем, таких как территориальное финансирование, жесткий контроль на местах, ответственность там, где наш вид спорта имеет глобальные традиции, без всего этого тотального превосходства не будет», — сказал Мамиашвили и добавил, что произошедшее в Париже — серьезный звонок за три года до Олимпиады.

По его словам, для улучшения результатов нужна консолидация сил. «Я уже много лет пытаюсь быть услышанным - моих личных сил для успеха недостаточно, я уже семь лет назад это говорил. Чтобы сегодня доминировать, нужно консолидировать все силы. Конкуренция выросла в разы!», — добавил он.

На завершившемся в субботу в Париже чемпионате мира сборная России впервые с 1963 года не завоевала ни одной золотой медали. В активе борцов пять серебряных и пять бронзовых наград.