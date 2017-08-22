Мамиашвили прокомментировал выступление оставшихся без золота ЧМ борцов

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили пообещал разобраться в причинах неудовлетворительного выступления российских борцов греко-римского стиля на чемпионате мира-2017. Его слова приводит ТАСС.

«Сборная по греко-римской борьбе осталась без золота, но это не повод посыпать голову пеплом. Ситуация будет проанализирована жесточайшим образом, будут оргвыводы. Но надо понимать, что команда идет к ОИ-2020, наша задача сформировать дееспособный состав», — заявил Мамиашвили.

Ранее 22 августа российский борец греко-римского стиля Артем Сурков уступил корейцу Рю Хан Су в полуфинальной схватке в весовой категории до 66 килограммов, после чего стало ясно, что Россия не будет представлена ни в одном из финалов. Таким образом, впервые за 64 года команда вернется домой без медалей высшей пробы.

Чемпионат мира по борьбе проходит в Париже с 21 по 26 августа.