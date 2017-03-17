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Российские борцы греко-римского стиля выиграли Кубок мира

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Мингиян Семенов
Мингиян Семенов

Сборная России по греко-римской борьбе выиграла золото командного Кубка мира, состоявшегося в Иране. Об этом в пятницу, 17 марта, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В финальном противостоянии россияне одержали верх над сборной Азербайджана — 5-3. Победы в своих схватках добились Мингиян Семенов (весовая категория до 59 килограммов), Артем Сурков (до 66 килограммов), Роман Власов (до 75 килограммов), Давит Чакветадзе (до 85 килограммов) и Сергей Семенов (до 130 килограммов). Абуязид Манцигов (до 71 килограмма), Адлан Акиев (до 80 килограммов) и Максим Сафарян (до 98 килограммов) свои схватки проиграли.

В матче за третье место сборная Ирана одолела команду Турции со счетом 6-2 и завоевала бронзовые медали соревнований.

Впервые Кубок мира по греко-римской борьбе был проведен в 1980 году. С тех пор сборные СССР и России выигрывали титул рекордные 19 раз.

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