Российские борцы греко-римского стиля впервые за 64 года остались без золота ЧМ

Российские борцы греко-римского стиля впервые в истории остались без золотых медалей чемпионата мира. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Россиянин Артем Сурков уступил корейцу Рю Хан Су в полуфинальной схватке в весовой категории до 66 килограммов, после чего стало ясно, что Россия не будет представлена ни в одном из финалов. Впервые с дебюта отечественных борцов греко-римского стиля на чемпионатах мира в 1953 году они вернутся домой без медалей высшей пробы.

21 августа серебряные медали завоевали россияне Муса Евлоев (в весовой категории до 98 килограммов) и Александр Чехиркин (до 75 килограммов). Шансы на завоевание бронзовых помимо Суркова сохраняются у Степана Маряняна (до 59 килограммов).

Как отмечает «Чемпионат.com», в последний раз сборная России по греко-римской борьбе выигрывала больше одной золотой медали чемпионата мира в 2003 году. С тех пор национальная команда завоевывала на мировых первенствах по одной награде высшей пробы.

Чемпионат мира по борьбе-2017 проходит в Париже с 21 по 26 августа.