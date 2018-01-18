Игрок НБА упал и сломал пару зубов

Игрок «Чикаго Буллс» Крис Данн сломал несколько зубов после падения лицом на пол в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Голден Стейт». Об этом рассказал тренер «Чикаго» Фред Хойберг, слова которого приводит журналист ESPN Ник Фриделл. Видеозапись момента появилась в Twitter-аккаунте SportsCenter.

Данн убежал в контратаку и забросил мяч сверху, после чего упал и ударился лицом о паркет. По словам Хойберга, игрок не потерял ни одного зуба, однако несколько сломал. Также баскетболист пройдет проверку на сотрясение мозга. Встреча завершилась поражением «Чикаго» со счетом 112:119.

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