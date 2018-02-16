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Леброна Джеймса поставили на место за критику Трампа

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Нападающий «Кавальерс» Леброн Джеймс выступил с критикой в адрес президента США Дональда Трампа, на что обратила внимание телеведущая канала Fox News Лаура Ингрэхем. Об этом сообщает USA Today.

Журналистка в прямом эфире призвала баскетболиста Национальной баскетбольной лиги (НБА) заниматься своими прямыми обязанностями вместо рассуждений о политике

«К сожалению, многие дети и некоторые взрослые принимают эти невежественные заявления всерьез. Леброн же выступает таким предостережением для детей: вот что происходит, когда ты пытаешься покинуть школу на год раньше срока ради перехода в НБА. И это всегда неразумно, пытаться получить политический совет от человека, который получает 100 миллионов долларов в год за то, что бьет мячиком в пол» — прокомментировала ведущая высказывание Джеймса.

«А еще, Леброн и Кевин (Кевин Дюрант — прим. «Ленты.ру»). Вы отличные баскетболисты, но за вас никто не голосовал. Миллионы выбрали Трампа своим тренером. Так что держите свои политические комментарии при себе или, как однажды было кем-то сказано, заткнитесь и стучите мячом» — заключила Ингрэхем.

У нынешнего президента США сохраняются напряженные отношения с представителями НБА. 23 сентября 2017 года Трамп отозвал приглашения в Белый дом для баскетболистов «Голден Стэйт», выигравших в предыдущем сезоне чемпионат НБА. Ряд игроков «Голден Стэйт», в том числе разыгрывающий Стефен Карри, выражали сомнения в целесообразности посещения Белого дома, пока президентом страны остается Трамп.

Многие баскетболисты НБА открыто поддерживали Хиллари Клинтон во время предвыборной кампании и выступали против Трампа в своих соцсетях.

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