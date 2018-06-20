Фанаты сборной Англии отметились нацистскими песнями в Волгограде

Британские фанаты пели профашистские песни и «кидали зиги» в одном из баров Волгограда накануне матча сборной Англии против Туниса. Об этом сообщает местный ресурс V1.ru.

«Помните, вчера было много разговоров об английском журналисте, который написал о якобы русских, которые в баре в Волгограде пели нацистские песни? Таки их нашли. Но они оказались не русскими, а... англичанами. Вообще-то, за это ***** [лицо] бить надо. Это ВОЛГОГРАД! СТАЛИНГРАД!» — отметил журналист Антон Борисенко в своем Twitter-аккаунте.

В песне британцев различимы антисемитские высказывания. Во время ее исполнения англичане демонстрировали нацистское приветствие, выкрикивая «Зиг хайль!». Отмечается, что фанаты неоднократно упоминали название стадиона лондонской команды «Тоттенхэм Хотспур», который «ждут» Гитлер и Освенцим. Предположительно, распевавшие нацистские песни являются болельщиками другого лондонского клуба — «Челси».

Матч между сборными Англии и Туниса завершился победой британской команды со счетом 2:1. Дублем отметился нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн.

Чемпионат мира продлится до 15 июля. Следующий матч в рамках группового этапа сборная Англии проведет против команды Панамы. Встреча состоится 24 июня в Нижнем Новгороде и начнется в 15:00 по московскому времени.

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