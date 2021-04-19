УЕФА и АПЛ выступили против создания Суперлиги

Создание футбольной Суперлиги, где будут выступать 12 сильнейших клубов Европы, встретило критику со стороны Английской премьер-лиги (АПЛ), а также Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом сообщает «Би-би-си».

В УЕФА выступили против создания Суперлиги. В организации подчеркнули, что намерены принять меры, чтобы остановить «циничный проект». Представители АПЛ в свою очередь отметили, что европейская Суперлига уничтожит мечты футбольных фанатов, которые следят за взлетом любимых клубов.

Ранее 19 апреля на сайте мадридского «Реала» было объявлено об организации нового турнира. Его создателями выступили 12 топ-клубов Европы, среди которых шесть представителей АПЛ: «Милан», «Арсенал», «Атлетико», «Челси», «Барселона», «Интер», «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Тоттенхэм».

В Международной федерации футбола (ФИФА) уже раскритиковали создание турнира. В Reuters опубликовано заявление организации, где Суперлигу назвали «отдельным отколовшимся чемпионатом».