«Реал» обыграл «Барселону» в «Эль-Класико»

Мадридский «Реал» обыграл каталонскую «Барселону» со счетом 2:1 в матче чемпионата Испании. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Счет на 14-й минуте открыл французский форвард мадридцев Карим Бензема. Он воспользовался передачей Лукаса Васкеса с фланга и поразил ворота «Барселоны» ударом пяткой. На 28-й минуте немецкий хавбек «сливочных» Тони Кроос увеличил разницу в счете.

Только во втором тайме каталонцы ответили. На 60-й минуте отличился Оскар Миндеса. На 90-й минуте матча «Реал» остался в меньшинстве. Однако, «Барселона» не успела воспользоваться преимуществом в дополнительное время. Команда потерпела поражение в «Эль-Класико».

Таким образом, «Реал» опережает «Барселону» в турнирной таблице и выходит на второе место. Лидер турнира — мадридский «Атлетико».