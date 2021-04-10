Назван фаворит в предстоящем «Эль-Класико» между «Реалом» и «Барселоной»

Футбольный эксперт Роджер Гонсалес поделился своим мнением относительно предстоящего матча чемпионата Испании между мадридским «Реалом» и каталонской «Барселоной». Его слова приводит CBS Sports.

Гонсалес считает, что фаворитом в противостоянии является «Барселона». Кроме того, по мнению эксперта, в игре будет забито больше двух мячей. Наименее вероятный исход «Эль-Класико» — ничья.

Гонсалес обращает внимание на уверенные выступления «Барселоны» в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании. Сине-гранатовые не знают поражений на протяжении 19 матчей Ла Лиги. На счету команды 16 побед и три ничьи.

«Эль-Класико» пройдет 10 апреля на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде. Встреча начнется в 22:00 по московскому времени.

«Барселона» с 65 очками занимает вторую строчку в чемпионате страны. Лидирует мадридский «Атлетико» (66 очков). Реал, занимающий третью строчку, может сместить каталонцев со второго места в случае победы. В активе подопечных Зинедина Зидана 63 очка.