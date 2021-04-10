Бензема забил «Барселоне» пяткой в «Эль-Класико»

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема поразил ворота каталонской «Барселоны» в матче чемпионата Испании. Видео гола опубликовано в сообществе TELESPORT в ОК.RU.

33-летний французский форвард открыл счет на 14-й минуте встречи. Он откликнулся на передачу с фланга Лукаса Васкеса и забил мяч пяткой. Нападающий отличился в седьмом матче чемпионата Испании подряд.

Встреча между «Реалом» и «Барселоной» проходит в Мадриде. В матче первого круга победу в «Эль-Класико» праздновал «королевский клуб». «Реал» переиграл каталонцев со счетом 3:1.

9 апреля сообщалось о том, что именно «Барселона» является фаворитом противостояния с «Реалом». Сине-гранатовые не знают поражений на протяжении 19 матчей Ла Лиги. На счету команды 16 побед и три ничьи.