«Реал» потерял основных защитников перед матчем с «Ливерпулем»

Мадридский «Реал» потерял двух основных защитников перед матчем четвертьфинала Лиги чемпионов против «Ливерпуля». Об этом сообщается на сайте испанцев.

«Королевский клуб» заявил, что французский игрок обороны Рафаэль Варан пропустит встречу против мерсисайдцев. У футболиста выявлен коронавирус. До этого стало известно о травме испанского защитника Серхио Рамоса.

6 апреля «Реал» проведет первый матч четвертьфинала против «Ливерпуля». Встреча пройдет в Мадриде на стадионе «Альфредо ди Стефано». 10 апреля подопечным Зинедина Зидана предстоит эль-классико — матч против каталонской «Барселоны». Уже 14 апреля пройдет ответный матч четвертьфинала ЛЧ.

На счету Варана участие в 27 из 29 матчей испанского чемпионата в составе «Реала». Француз — чемпион мира-2018. Варан выступает за мадридский клуб с 2011 года.

Рамос принял участие в 15 матчах Ла Лиги. «Реал» занимает третье место, отставая от лидера турнира на три очка.

Больше интересных новостей у нас во «ВКонтакте» подписаться



