Зидан отреагировал на возможное возвращение Роналду в «Реал»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан отреагировал на возможное возвращение в клуб португальца Криштиану Роналду. Его слова приводит Marca.

Зидан заявил, что Роналду многое значит для «Реала», однако сейчас у игрока все хорошо в туринском «Ювентусе». «Я ничего не могу вам сказать, разговоров много», — добавил специалист.

О том, что агент Роналду провел переговоры с руководством «королевского клуба», сообщалось ранее 12 марта. Детали предполагаемого трансфера не уточнялись.

11 марта сообщалось, что «Ювентус» захотел избавиться от Роналду по окончании сезона из-за высокой зарплаты — 31 миллион евро в год. При этом контракт с ним рассчитан до июля 2022 года.

Со сливочными, за которых форвард выступал с 2009 по 2018 год, он четыре раза побеждал в Лиге чемпионов, по два раза — в чемпионате Испании и национальном Кубке. Кроме того, Роналду трижды помог команде выиграть Клубный чемпионат мира.