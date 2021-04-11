В сети появились самые яркие моменты матча «Реала» и «Барселоны»

В сети появились самые яркие моменты матча чемпионата Испании между «Реалом» и «Барселоной». Ролик опубликован на YouTube-канале турнира.

Встреча в Мадриде завершилась победой хозяев со счетом 2:1. Счет в матче открыл французский форвард Карим Бензема, замкнув пяткой передачу Лукаса Васкеса с фланга. Тони Кроос увеличил разрыв в счете. «Барселона» ответила на это голом Оскара Мингесы на 60-й минуте матча.

Победа позволила «Реалу» занять первое место в чемпионате Испании с 66 очками. Столько же у мадридского «Атлетико», который сместился на вторую строчку. «Барселона» из-за неудачи опустилась на третью строчку.

«Реал» также праздновал победу в матче первого круга. Октябрьская встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу мадридцев.