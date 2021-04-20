УЕФА решил увеличить бюджет Лиги чемпионов в полтора раза

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) хочет увеличить бюджет Лиги чемпионов в полтора раза. Об этом сообщает RMC Sport.

По информации источника, организация несколько недель ведет переговоры с английским инвестиционным фондом. В случае их успешного исхода бюджет может увеличиться с 4,5 до 7 миллиардов евро. Название фонда не уточняется, известно только, что он базируется в Лондоне.

19 апреля УЕФА утвердил обновленный формат Лиги чемпионов. Планируется, что формат турнира изменится в 2024 году. Среди значимых нововведений — расширение числа участников с 32 до 36 команд, а также отказ от разделения на квартеты.

Ранее в тот же день было объявлено о создании Суперлиги. В проекте задействовано 12 европейских топ-клубов, которые планируют проведение отдельного турнира. УЕФА и Международная федерация футбола (ФИФА) раскритиковали эту инициативу и выразили готовность применить санкции. В частности, игроки клубов Суперлиги могут лишиться возможности выступать за сборные.