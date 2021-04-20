В Суперлиге отреагировали на угрозы УЕФА

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес дал интервью в качестве одного из основателей европейской Суперлиги. Его слова передает Managingmadrid.com со ссылкой на испанский телеканал El Chiringuito.

Перес заявил, что футболисты клубов Суперлиги смогут представлять национальные команды, несмотря на заявления представителей Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). «Угрозы со стороны УЕФА? И что? Мадридский "Реал" не исключат из Лиги чемпионов. Гарантирую вам это. УЕФА готовит новый формат турнира, который стартует только в 2024-м. К этому времени мы будем мертвы. Мы не собственность УЕФА, они нами не управляют. Монополия УЕФА кончилась. Грядет новая эпоха», — отметил Перес.

Ранее 20 апреля стало известно, что «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Челси» могут отказаться от участия в проекте. Это связано с тем, что в клубах оказались не готовы к тому негативу, который вызвал проект.

Мадридский «Реал» и еще 11 топ-клубов Европы выступили основателями Суперлиги, о создании которой было объявлено 19 апреля. Новый турнир вызвал волну недовольства. УЕФА и ФИФА заявили о готовящихся санкциях в адрес клубов-основателей. Командам пригрозили исключением из национальных первенств. Игроки клубов Суперлиги могут лишиться возможности выступать за сборные.