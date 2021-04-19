Президент «Реала» объяснил цели Суперлиги

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес объяснил цели создания европейской Суперлиги. Об этом сообщается на сайте турнира.

По словам функционера, новый проект направлен на то, чтобы помочь футболу. «Это глобальный вид спорта, за ним следят четыре миллиарда человек. Наша задача, задача топ-клубов — удовлетворить их потребности», — заявил Перес.

Ранее создание Суперлиги встретило неприятие со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). В организации допустили применение санкций в отношение вовлеченных в проект клубов. Их ждет исключение из национальных чемпионатов и международных соревнований. Футболисты клубов Суперлиги могут столкнуться с невозможностью выступать за национальные команды.

О создании Суперлиги было объявлено ранее 19 апреля. Среди 12 участников — «Милан», «Арсенал», «Атлетико», «Челси», «Барселона», «Интер», «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Тоттенхэм».