Три английских клуба задумались об отказе от Суперлиги

Три английских клуба задумались об отказе от участия в футбольной Суперлиге. Об этом сообщает Bild и The Guardian.

По информации источников, ими стали лондонский «Челси», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Клубы видели в создании турнира финансовую выгоду, однако не ожидали такой волны негатива, в том числе от Международной федерации футбола (ФИФА) и болельщиков.

О создании Суперлиги было объявлено 19 апреля. Организаторами выступили 12 топ-клубов Италии, Испании и Англии. Союз европейских футбольных ассоциаций выступил против инициативы, пообещав наложить санкции на команды.

По информации Financial Times, банк JPMorgan Chase выделит для запуска турнира 3,25 миллиарда евро. Также клубы Суперлиги пообещали предоставить 400 миллионов евро солидарных выплат командам из других соревнований. По их мнению, эти деньги убедят футбольные власти отказаться от борьбы против проекта.