Участвующим в Суперлиге футболистам запретят играть на чемпионатах мира и Европы

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин рассказал о санкциях для игроков, решивших участвовать в Суперлиге. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

По словам функционера, таким футболистам запретят выступать на чемпионатах мира и Европы. Он также пообещал сделать все, чтобы Суперлига никогда не состоялась.

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О создании турнира было объявлено ранее в понедельник, 19 апреля. Организаторами выступили 12 топ-клубов Европы, среди которых шесть представителей Английской премьер-лиги (АПЛ): «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Арсенал» и «Челси». Кроме того участниками Суперлиги решили стать итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус», а также испанские «Реал», «Атлетико» и «Барселона».

В АПЛ выступили против организации турнира. С аналогичной позицией выступили Международная федерация футбола (ФИФА), Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и некоторые европейские футбольные лиги, в том числе Российская премьер-лига (РПЛ).