УЕФА утвердил проект обновленной Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил обновленный формат Лиги чемпионов. Об этом сообщает Deutsche Welle в своем Twitter.

Планируется, что обновленная Лига чемпионов пройдет в 2024 году. Среди значимых нововведений — расширение числа участников с 32 команд до 36, а также отказ от разделения на квартеты. Реформа предусматривает вместо групп одну лигу, восемь сильнейших команд в которой выйдут в плей-офф. Остальные клубы пройдут отбор через новый раунд плей-офф.

При таком формате команды-участницы гарантированно проведут по десять матчей в Лиге чемпионов. Это позволит им увеличить доходы от турнира.

Ранее 19 апреля стало известно о создании Суперлиги Европы. В проекте задействованы 12 топ-клубов Старого света. УЕФА готовит санкции участникам проекта. Также в критикой в адрес нового турнира выступили главы европейских лиг.