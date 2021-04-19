Названы новые возможные участники футбольной Суперлиги, о создании которой было объявлено на сайте мадридского «Реала». Об этом сообщает журналист Николо Скира в своем Twitter-аккаунте.

По словам репортера, в ближайшие несколько дней состав Суперлиги может расшириться. К проекту могут присоединиться еще три европейских клуба: мюнхенская «Бавария», «РБ Лейпциг», а также португальский «Порту».

Ранее проект осудили в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), к протесту которого присоединились и ведущие европейские чемпионаты. В своем заявлении УЕФА подчеркивает, что вовлеченные в Суперлигу клубы не смогут выступать в домашних первенствах и международных турнирах. Кроме того, футболисты этих команд рискуют остаться без матчей за сборные.

О создании Суперлиги стало известно ранее 19 апреля. В новом турнире на данный момент готовы принять участие 12 клубов Старого Света: «Милан», «Арсенал», «Атлетико», «Челси», «Барселона», «Интер», «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Тоттенхэм».