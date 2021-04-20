Гвардиола отреагировал на создание Суперлиги

Испанский наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отреагировал на создание европейской Суперлиги. Об этом сообщает RTE.

50-летний специалист признался, что ожидает большей информации о проекте от клубов-основателей, в числе которых «Сити». При этом Гвардиола раскритиковал наличие в турнире постоянных участников, которым не грозит вылет.

«Это нельзя назвать спортом, если успех заранее предопределен. Это не спорт, когда тебе плевать, выиграешь ты или нет», — убежден испанец.

Ранее 20 апреля стало известно, что «Сити», а также «Ливерпуль» и «Челси» могут отказаться от участия в Суперлиге. В клубах не ожидали волны негатива со стороны болельщиков и, главным образом, Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейский футбольных ассоциаций (УЕФА).

О создании лиги было объявлено 19 апреля. В проекте задействовано 12 топ-клубов Старого Света, которые планируют проведение отдельного турнира. УЕФА и ФИФА раскритиковали эту инициативу и выразили готовность применить санкции. В частности, игроки клубов Суперлиги могут лишиться возможности выступать за свои сборные.