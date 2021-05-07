Стало известно о переходе нападающего сборной России Заболотного в ЦСКА

Московский ЦСКА подписал контракт с нападающим сборной Росси по футболу Антоном Заболотным. Об этом сообщает «Чемпионат.com» со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией.

Уточняется, что 29-летний игрок перейдет в команду на правах свободного агента ближайшим летом. Соглашение, финансовые условия которого не уточняются, начнет действовать со следующего сезона. По информации источников, ради перехода в ЦСКА Заболотный отказал «Краснодару».

Сейчас Заболотный защищает цвета «Сочи». В сезоне-2020/2021 нападающий провел 28 матчей во всех турнирах, он забил 10 мячей и отдал пять голевых передач. По данным интернет-портала Transfermarkt.de, стоимость форварда оценивается в 1,8 миллиона евро.

В активе Заболотного 12 матчей в составе национальной сборной России. Форвард отметился одним забитым мячом.