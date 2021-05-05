Стала известна причина отказа «Крыльям Советов» в лицензии для выступления в РПЛ

Стала известна причина отказа самарским «Крыльям Советов» в лицензии для выступления в сезоне-2021/2022 Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, самарцы не прошли лицензирование из-за старых финансовых долгов. Клуб может подать апелляцию до 12 мая. До этого времени у команды есть возможность исправить ошибки.

Об отказе «Крыльям Советов» в лицензии стало известно ранее 5 мая. Кроме самарской команды лицензирование не прошли «Оренбург», «Торпедо Москва», нижнекамский «Нефтехимик», «Алания Владикавказ» и калининградская «Балтика».

2 мая «Крылья Советов» досрочно вышли в сезон-2021/2022 РПЛ. Самарцы оторвались от занимающего третье место «Нижнего Новгорода» на 11 очков. Команда продлила беспроигрышную серию до 14 матчей.

«Крылья Советов» вылетели из РПЛ по итогам прошлого сезона, заняв предпоследнее, 15-е место. Наивысшим достижением команды является третье место в чемпионате России в 2004 году.

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