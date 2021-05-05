«Крыльям Советов» отказали в лицензии для выступления в РПЛ

Самарским «Крыльям Советов» отказали в лицензии для выступления в сезоне-2021/2022 Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Российский футбольный союз (РФС).

Кроме самарской команды лицензирование не прошли «Оренбург», «Торпедо Москва», нижнекамский «Нефтехимик», «Алания Владикавказ» и калининградская «Балтика». Отмечается, что клубы могут подать апелляцию до 12 мая. До этого времени у команд есть возможность исправить ошибки.

2 мая «Крылья Советов» досрочно вышли в сезон-2021/2022 РПЛ. Самарцы оторвались от занимающего третье место «Нижнего Новгорода» на 11 очков. Команда продлила беспроигрышную серию до 14 матчей.

«Крылья Советов» вылетели из РПЛ по итогам прошлого сезона, заняв предпоследнее, 15-е место. Наивысшим достижением команды является третье место в чемпионате России в 2004 году.

Больше интересных новостей у нас во «ВКонтакте» подписаться



