Клуб ФНЛ стал первым финалистом Кубка России

Самарский клуб «Крылья Советов», выступающий в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) стал первым финалистом Кубка России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В полуфинале «Крылья Советов» одержали победу над грозненским «Ахматом» в серии пенальти со счетом 4:1. В основное время команды не отметились забитыми мячами.

В финале «Крыльям Советов» предстоит сыграть с победителем матча между московским «Локомотивом» и ЦСКА. Встреча команд пройдет 21 апреля и начнется в 19:00 по московскому времени.

После 36 матчей самарцы лидируют в турнирной таблице ФНЛ, набрав 85 очков. Второе место занимает Нижний Новгород, имея в активе 81 очко.

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