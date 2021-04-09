Стали известны результаты жеребьевки полуфинала Кубка России по футболу

Стали известны результаты состоявшейся 9 апреля жеребьевки полуфинала Кубка России по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В полуфинале турнира грозненский «Ахмат» сыграет с самарскими «Крыльями Советов», выступающими в Футбольной национальной лиге. За вторую путевку в финал Кубка поспорят московские «Локомотив» и ЦСКА. Встречи полуфинала состоятся 21-22 апреля. Финал Кубка России намечен на 12 мая.

В четвертьфинале Кубка России «Локомотив» обыграл «Сочи», «Ахмат» оказался сильнее «Уфы». 8 апреля ЦСКА одержал победу над тульским «Арсеналом», а московское «Динамо» из борьбы за трофей выбили «Крылья Советов».

После матча между ЦСКА и «Арсеналом» в подтрибунном помещении тульского стадиона вспыхнул конфликт с участием футболистов команды хозяев и представителями тренерского штаба армейцев. Игроки «Арсенала» набросились на тренеров ЦСКА с угрозами, но потасовки удалось избежать.

В 2020-м обладателем Кубка России стал «Зенит».