Определились все полуфиналисты Кубка России по футболу

Завершились все матчи четвертьфинала Кубка России по футболу. Об этом сообщает корреспондент Ленты.ру.

В Туле столичные армейцы оказались сильнее местного «Арсенала». Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу ЦСКА. С 55-й минуты «Арсенал» играл в меньшинстве из-за удаления Евгения Луценко.

В другом матче четвертьфинала «Крылья Советов» обыграли московское «Динамо». Счет во встрече 2:0 в пользу самарского клуба. 7 апреля определились первые полуфиналисты Кубка России. Ими стали «Локомотив» и «Ахмат».

Команды узнают своих соперников на жеребьевке полуфинала, которая состоится 9 апреля. Матчи пройдут 21-22 апреля, а финал КР назначен на 12 мая.

В минувшем сезоне победителем Кубка России стал «Зенит».