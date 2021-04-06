Бывший тренер ЦСКА Гончаренко возглавил клуб РПЛ

Белорусский тренер Виктор Гончаренко возглавил футбольный клуб «Краснодар» Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает пресс-служба команды.

В марте белорусский специалист покинул штаб московского ЦСКА, другого клуба РПЛ. Армейцев возглавил хорват Ивица Олич, выступавший за команду в качестве игрока.

22 марта сообщалось, что Гончаренко покинул ЦСКА. На сайте клуба опубликовали заявление специалиста по данному поводу. «В команде никогда не было равнодушия, игроки бились за красно-синие цвета. Я жил армейским клубом», — отметил Гончаренко.

Тренер возглавил ЦСКА в декабре 2016 года. Под руководством Гончаренко армейцы выиграли Суперкубок России и дважды завоевывали серебряные медали чемпионата России. В сезоне-2017/18 красно-синие дважды обыграли мадридский «Реал» на групповом этапе Лиги чемпионов.

«Краснодар» занимает десятую строчку в турнирной таблице РПЛ после 24 туров. ЦСКА расположился на четвертой строчке.