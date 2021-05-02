Определился первый вылетевший из РПЛ клуб

«Тамбов» стал первым клубом, покинувшим Российскую премьер-лигу (РПЛ) в нынешнем сезоне. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В матче 28-го тура команда потерпела выездное поражение от «Ростова» (0:2) и потеряла математические шансы на сохранение прописки в элитном дивизионе. В составе победителей отличились Дмитрий Полоз и Кэнто Хасимото.

«Тамбов» за два тура до конца чемпионата отстает от идущего на 14-м месте «Ротора» на семь очков и не сможет догнать волгоградцев. По регламенту РПЛ, напрямую вылетают последняя и предпоследние команды первенства. Клубы, которые финишируют на 13-й и 14-й позициях, поборются за сохранение прописки в элите с третьей и четвертой командами Футбольной национальной лиги.

Ранее в воскресенье, 2 мая, стало известно о досрочном выходе в РПЛ «Крыльев Советов». Самарский клуб за два тура до конца турнира оторвался от идущего третьим Нижнего Новгорода на восемь очков.