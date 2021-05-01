«Рубин» в меньшинстве обыграл «Динамо» в матче РПЛ

Казанский «Рубин» обыграл московское «Динамо» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Казани и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Счет на 15-й минуте встречи открыл нападающий Джордже Деспотович. На 80-й минуте преимущество команды увеличил хавбек Хван Ин Бом. При этом с 50-й минуты «Рубин» играл в меньшинстве.

Таким образом, после 28 матчей «Рубин» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 49 очков. «Динамо» располагается на седьмом месте, имея в активе 46 очков. Лидирует петербургский «Зенит» с 58 очками.

В следующем туре «Рубин» на выезде сыграет с тульским «Арсеналом», а «Динамо» — с «Локомотивом». Обе встречи пройдут 8 мая.

Больше интересных новостей у нас во «ВКонтакте» подписаться



