Пожизненное отстранение судьи РПЛ объяснили

Пожизненное отстранение арбитра Михаила Вилкова, известного по обслуживанию матчей Российской премьер-лиги (РПЛ), объяснили. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц обосновал данное решение. Он заявил, что Вилкова исключили из списка арбитров на следующий сезон и отстранили от судейства из-за многочисленных ошибок.

Сам Вилков выразил недовольство тем, что в РФС не разъяснили причин его отстранения. О решении стало известно 19 апреля. Тогда Хачатурянц подчеркнул, что дисквалификация должна послужить сигналом для остальных судей.

Последним матчем Вилкова в РПЛ стала игра между «Локомотивом» и «Ростовом» в рамках 26-го тура РПЛ, который завершился победой железнодорожников со счетом 4:1. Эксперты посчитали ошибкой назначение пенальти в ворота ростовчан.