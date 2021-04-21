Пожизненно отстраненный российский футбольный судья предложил сжечь его заживо

Российский футбольный судья Михаил Вилков пожаловался на травлю после новости о его пожизненном отстранении. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Арбитр отметил, что за последние три дня критику в его адрес не высказала только «ленивая собака». «Если вам от этого станет легче, то можете закидать меня камнями или сжечь заживо на площади, но отстаньте от всех остальных судей!» — добавил Вилков.

О решении пожизненно отстранить Вилкова от футбола было объявлено председателем судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашотом Хачатурянцом 19 апреля. По его словам, отстранение Вилкова должно стать сигналом для всех рефери. Конкретной причины дисквалификации судьи Хачатурянц не назвал.

Последним матчем Вилкова в РПЛ стала встреча между «Локомотивом» и «Ростовом» (4:1), которая прошла 17 апреля. Работа судьи на игре была подвергнута критике. В прошлом году Вилков выводился из списка арбитров РПЛ на несколько месяцев. В общей сложности Вилков отработал в высшем дивизионе чемпионата России 175 матчей.