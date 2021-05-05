ЦСКА заинтересовался нападающим «Динамо»

ЦСКА заинтересован в российском нападающем «Динамо» Николае Комличенко. Об этом сообщает Metaratings.

25-летний форвард может продолжить карьеру в составе «армейцев». ЦСКА рассматривает вариант аренды Комличенко. Клуб ищет нападающего с российским гражданством.

«Динамо» в свою очередь готово отдать форварда в аренду. Клуб рассматривает предложение как со стороны отечественных команд, так и зарубежных. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Комличенко провел 24 матча и забил четыре гола.

ЦСКА уже пытался приобрести форварда в 2019 году. Тогда он выступал за «Младу Болеслав». Чешский клуб не отпустил россиянина в аренду. В январе 2020-го спортсмен присоединился к «Динамо».

На счету Комличенко три матча и один гол в составе сборной России. Форвард — воспитанник краснодарского футбола.