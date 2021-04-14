Березуцкий ушел из ЦСКА

Тренер Василий Березуцкий ушел из московского ЦСКА. Об этом сообщается на сайте команды.

В сообщении говорится, что специалист сам принял решение покинуть клуб. Представители ЦСКА пожелали Березуцкому успехов в дальнейшей тренерской карьере. «Наш клуб не прощается с ним, а лишь говорит "до свидания!"» — отметили в пресс-службе.

Березуцкий заявил, что ему сложно уходить из клуба, которому он отдал большую часть жизни. Он отметил, что хочет развиваться и получать необходимую практику, а для этого ему нужно выходить из зоны комфорта. Тренер добавил, что бывший наставник армейцев Виктор Гончаренко, ныне возглавляющий «Краснодар», попросил присоединиться к его штабу.

Березуцкий вошел в тренерский штаб ЦСКА в августе 2020 года. Он является шестикратный чемпионом России и обладателем Кубка УЕФА в составе армейцев. В его активе 531 матч и 14 голов в футболке московского клуба.