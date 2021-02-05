Тренер московского ЦСКА Василий Березуцкий перевел три миллиона рублей на лечение вратаря сборной России по пляжному футболу Андрея Бухлицкого. Об этом голкипер сообщил в интервью YouTube-каналу «Sports Интервью».

Бухлицкий рассказал, что Березуцкий оплатил ему операцию по восстановлению крестообразной связки на ноге в Сингапуре. «Вася очень сильно мне помог. Ногу мне починил. Я ведь довольно скромный. У Васьки никогда ничего не спрашивал, честно. А тогда позвонил и сказал как есть», — добавил голкипер.

Ранее 5 февраля Бухлицкий объявил о завершении карьеры. Спортсмен — двукратный чемпион мира и Европы, двукратный обладатель Межконтинентального кубка и двукратный победитель Евролиги. Голкипера признавали лучшим вратарем России, Европы и лучшим вратарем чемпионата мира.

Летом прошлого года семье погибшего защитника фарм-клуба московского «Локомотива» «Казанки» Иннокентия Самохвалова собрали 10 миллионов за один день. Футболист скончался во время индивидуальной тренировки от сердечного приступа.

Больше интересных новостей у нас во «ВКонтакте» подписаться



