Усманов дал сотни миллионов рублей российскому клубу

Бизнесмен Алишер Усманов пожертвовал 600 миллионов рублей тульскому «Арсеналу». Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель предпринимателя.

С просьбой о финансовой помощи к Усманову обратилось руководство клуба. Бизнесмен в ответ пообещал выделить более полумиллиарда рублей. Также, выяснил Telegram-канал Baza, губернатор Тульской области Алексей Дюмин просит у госкорпорации «Ростех» еще 500 миллионов рублей на нужды клуба.

«Арсенал» в сезоне-2018/2019 занял шестое место в турнирной таблице чемпионата России и впервые в истории сыграет в Лиге Европы. Свой путь в турнире клуб начнет со второго квалификационного раунда.

О том, что «Арсенал» получает помощь от Усманова, президент клуба Гурам Аджоев рассказывал в конце 2018 года. Тогда он заявил, что бизнесмен оказывает поддержку тулякам на протяжении двух лет.

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