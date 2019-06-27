Российские и грузинские футбольные клубы отказались разводить

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не будет разводить клубы из России и Грузии в еврокубках. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно заявлению пресс-службы организации, УЕФА не станет специально разводить команды из этих стран при жеребьевке квалификационного раунда Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также при жеребьевке группового этапа, несмотря на антироссийскую акцию, устроенную несколькими грузинскими клубами 23 июня.

От Грузии в Лиге чемпионов выступит команда «Сабуртало», в Лиге Европы сыграют «Торпедо», «Динамо» и «Чихура». Все они начнут играть с первого квалификационного раунда. От России в главном клубном турнире выступят «Зенит», «Локомотив» (групповой этап) и «Краснодар» (третий квалификационный раунд). В Лиге Европы страну представят московские ЦСКА (групповой этап) и «Спартак» (третий квалификационный раунд), а также тульский «Арсенал» (второй квалификационный раунд).

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Акция грузинских футболистов прошла 23 июня. В 19-м туре чемпионата Грузии в майках с антироссийскими лозунгами вышли игроки «Торпедо», тбилисского «Локомотива» и «Металлурга» из Рустави. На футболках было написано, что часть грузинских территорий находится под российской оккупацией. Российский футбольный союз может обратиться в Международную федерацию футбола с жалобой.

Акция прошла на фоне беспорядков в столице Грузии, которые начались 20 июня. Инцидент с участием депутата Госдумы Сергея Гаврилова спровоцировал акции протеста. Протестующие отправились на штурм здания законодательного органа в Тбилиси. Полицейские применили силу, в результате столкновений пострадали 240 человек.

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