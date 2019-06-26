РФС дойдет до ФИФА из-за антироссийской акции грузинских футболистов

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что организация рассматривает возможность подачи жалобы в Международную федерацию футбола (ФИФА) из-за антироссийской акции ряда грузинских клубов. Слова функционера передает Sport24.

Дюков отметил, что Федерация футбола Грузии нарушила принцип политической нейтральности и нормы этического кодекса, когда поддержала акцию. Также он отметил, что организация нарушает устав ФИФА, заявляя, что Россия оккупировала часть Грузии. «Мы оцениваем эти действия как провокацию. Рассматриваем возможность обратиться с претензией к ФИФА», — заявил президент РФС.

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Акция грузинских футболистов прошла 23 июня. В 19-м туре чемпионата Грузии в майках с антироссийскими лозунгами вышли игроки «Торпедо», тбилисского «Локомотива» и «Металлурга» из Рустави. На футболках было написано, что часть грузинских территорий находится под российской оккупацией.

Генсек Федерации футбола Грузии поддержал действия футболистов и заявил, что наказание к ним применено не будет. В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) также отказались наказывать грузинские клубы.

Акция прошла на фоне беспорядков в столице Грузии, которые начались 20 июня. Инцидент с участием депутата Госдумы Сергея Гаврилова спровоцировал акции протеста. Протестующие отправились на штурм здания законодательного органа в Тбилиси. Полицейские применили силу, в результате чего пострадали 240 человек.

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